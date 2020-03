1200 nowych przypadków koronawirusa w ciągu 24 godzin wykryto w Iranie. Wraz z Chinami i Włochami Iran jest w grupie najbardziej dotkniętych epidemią krajów na świecie. Inne państwa na Bliskim Wschodzie, w których także odnotowano już zakażenia, wprowadzają nowe restrykcje.

Zdjęcie Służby na ulicach Teheranu w Iranie /Abedin Taherkenareh /PAP/EPA

Według oficjalnych statystyk, w Iranie odnotowano dotąd 4747 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarły 124 osoby. Ostatnie godziny ponownie były czasem, gdy liczba zakażonych gwałtownie rosła. W całym kraju zamknięte są szkoły, uniwersytety, odwołane są imprezy sportowe, a nawet piątkowe modły.

Sąsiednia Arabia Saudyjska zdecydowała, że wszystkie zawody sportowe do odwołania organizowane będą bez udziału publiczności. Wcześniej władze królestwa wstrzymały wszystkie pielgrzymki do świętej dla muzułmanów Mekki.



W Betlejem zamknięto Bazylikę Bożego Narodzenia i wszystkie inne kościoły oraz meczety.



W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wykryto właśnie 15 nowych przypadków, władze zaleciły obywatelom, aby odłożyli wszelkie podróże zagraniczne.



W Iraku poinformowano o ośmiu nowych przypadkach zakażenia i trzech zgonach.



Na całym świecie liczba zakażonych przekroczyła już 100 tys. Według WHO, zmarło ponad 3,4 tys. osób - najwięcej w Chinach, we Włoszech i w Iranie.