Dwie osoby zmarły w Iranie w wyniku choroby spowodowanej przez koronawirusa - poinformowała w środę państwowa agencja IRNA, powołując się na przedstawiciela ministerstwa zdrowia Alirezę Wahabzadeha.

Zdjęcie Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie /JEFF PACHOUD / AFP /AFP

Obie ofiary śmiertelne to osoby starsze, które przebywały w Kumie, ok. 140 km od Teheranu. Jak podaje Reuters, to Irańczycy.

Reklama

Wcześniej w środę władze w Teheranie podały, że wykryto dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Nie poinformowano jednak, skąd pochodzą osoby zarażone patogenem.

Coraz więcej zakażonych

Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię, a także na USA. Zakażenie potwierdzono u ponad 75 tys. ludzi na całym świecie, a liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyła dwa tys. Poza Chinami kontynentalnymi i Iranem odnotowano dotąd sześć zgonów: dwa w Hongkongu i po jednym w Japonii, Francji, na Filipinach i na Tajwanie.

Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.