​Irlandia: Ograniczenia w poruszaniu się po przyjeździe z Polski

Przyjeżdżający do Irlandii z Polski, Niemiec, Litwy i Islandii podlegają ograniczeniom w poruszaniu się przez 14 dni po przyjeździe. Te cztery kraje zaledwie po tygodniu spadły z listy uznawanych za bezpieczne epidemicznie.

Zdjęcie Lotnisko; zdj. ilustracyjne /Xinhua News /East News

Irlandzkie władze zalecają, aby powstrzymać się od podróży do państw spoza listy, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne, zaś w przypadku powrotu z któregoś z nich należy przez 14 dni pozostawać w jednej lokalizacji i unikać bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi oraz innych sytuacji społecznych w takim stopniu, jak to tylko możliwe.

W połowie września rząd Irlandii zmienił kryteria tworzenia tzw. zielonej listy. Warunkiem uznania danego kraju za bezpieczny jest to, że według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie może przekraczać 25 na 100 tys. mieszkańców.

Na pierwszej, obowiązującej od 21 września, oprócz Polski znalazły się: Niemcy, Litwa, Islandia, Cypr, Finlandia i Łotwa, jednak cztery pierwsze zostały po tygodniu z niej zdjęte. Na obecnej zielonej liście są tylko cztery państwa - do Cypru, Finlandii i Łotwy dodany został Liechtenstein. Lista podlega aktualizacji co tydzień.

W niedzielę w Irlandii poinformowano o 430 nowych zakażeniach koronawirusem, co jest najwyższą dobową liczbą od końca kwietnia. Ogółem od początku epidemii wykryto 34 990 infekcji, z czego 1802 zakończyło się zgonem.

Koronawirus w Polsce 3676 126 10844 191 22367 543 2289 79 5030 176 969 18 7591 275 2029 55 6572 275 12430 444 2487 67 1940 43 1526 13 4629 73 1680 31 2577 38

