Jak poinformowała w poniedziałek linia lotnicza Wizz Air - pasażerowie, którzy odwiedzili Chiny w ciągu 14 dni przed wylotem do Izraela, nie zostaną wpuszczeni do tego państwa. Ograniczenie nie dotyczy jednak osób podróżujących z izraelskim paszportem.

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła przed Nowym Rokiem w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach kontynentalnych zakażenie potwierdzono już u ponad 17 tys. osób, a ponad 360 chorych zmarło. Przypadki zakażeń wykryto także w innych krajach, w tym w Niemczech, Rosji i Francji. Poza Chinami odnotowano tylko jeden zgon - na Filipinach.

Jak podał w komunikacie Wizz Air, z powodu epidemii koronawirusa w Chinach, władze Izraela wdrożyły środki mające na celu "utrzymanie Izraela jako państwa wolnego od koronawirusa".

Wskazano, że 3 lutego 2020 r. od godziny 12 czasu lokalnego, wszyscy pasażerowie, którzy odwiedzili Chiny w czasie 14 dni przed wylotem, nie będą wpuszczeni do Izraela. Linie lotnicze będą zobowiązane do zabrania tych pasażerów do kraju pochodzenia lub wylotu.

Dodano, że podczas procedury odprawy na lotnisku odlotu pasażerowie będą pytani o poprzednie podróże, a informacja ta zostanie zweryfikowana przez urząd imigracyjny. Ponowna weryfikacja nastąpi na lotnisku przylotu. Wskazano, że decyzja pozostaje w mocy do odwołania.

W komunikacie podkreślono, że nowe regulacje nie dotyczą osób posiadających obywatelstwo izraelskie lub podróżujących z paszportem izraelskim. "Pasażerowie ci będą mogli wjechać do Izraela i otrzymają odpowiednie instrukcje po przylocie od władz państwowych" - czytamy.