Jak chronić się przed koronawirem? Ministerstwo Zdrowia informuje

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem? Co zrobić, gdy wróciło się z rejonu, gdzie występuje wirus? Ministerstwo Zdrowia przypomina podstawowe zalecenia.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.



Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?



- Często myj ręce, używając mydła i wody,



- Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos,

- Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają,



- Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.



NFZ uruchomił też specjalną infolinię pod numerem 800 190 590, gdzie można uzyskać wszelkie informacje w związku z koronawirusem.



W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.



Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub innymi metodami zdalnej komunikacji.



Nie zgłaszaj się sam do przychodni podstawowej opieki medycznej (chyba, że zostaniesz o to poproszony), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy to jest potrzebne.





Ministerstwo Zdrowia przestrzegam że, jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.