Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Maseczki ochronne nie wystarczą, żeby ochronić się przed koronawirusem - zaznacza minister zdrowia Łukasz Szumowski, podkreślają to również eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Jak więc postępować? Jak się chronić przed zarażeniem?

W związku z rosnąca liczbą przypadków koronowarisua we Włoszech ludzie masowo wykupują maseczki ochronne, także w Polsce. Jeszcze niedawno za ich opakowanie trzeba było zapłacić kilka złotych. Teraz ich ceny sięgają nawet kilkuset złotych.

- One (maseczki - przyp. red.) nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem - zaznaczał na antenie RMF FM Łukasz Szumowski.

Z kolei eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informują na swojej stronie internetowej: "Noszenie ochronnej maski typu chirurgicznego ma sens tylko wówczas, gdy opiekujemy się chorym, sami jesteśmy zakażeni koronawirusem 2019-nCoV albo podejrzewamy u siebie zakażenie".

W takim razie, co robić? Jak właściwie zabezpieczać się przed koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia radzi

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma na niego szczepionki. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu.

Ministerstwo Zdrowia kilka zaleceń zamieściło na swojej stronie internetowej.

Myj ręce

Niezwykle istotne jest częste mycie rąk wodą i mydłem. Można również używać płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Całkowity czas mycia rąk nie powinien być krótszy niż 30 sekund.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Jeśli kichamy i kaszlemy, to usta i nos powinniśmy zakrywać zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużyta przez nas chusteczka powinna natychmiast wylądować w koszu, zamykanym - podkreśla MZ. Potem należy umyć ręce (postępując zgodnie ze wspomnianymi wyżej zasadami).

Zachowaj bezpieczną odległość

Kiedy kaszlemy bądź kichamy albo też widzimy osoby, które kaszlą, kichają lub też źle się czują, mają gorączkę, powinniśmy zachować od nich co najmniej metr odległości.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

"Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie" - podkreśla resort zdrowia.

Zasięgnij pomocy medycznej

Kiedy? Przede wszystkim wtedy, kiedy wystąpi gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu. To główne objawy koronawirusa. Koniecznie powinieneś zgłosić się do lekarza, jeśli podróżowałeś do Chin.

Kiedy maseczki?

"Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2" - zaznacza MZ.

Kilka rad dotyczących używania maseczek dorzucają w tym zakresie także eksperci WHO.

- Przed założeniem maseczki trzeba oczyścić ręce preparatem zawierającym alkohol lub umyć je wodą i mydłem;

- W przypadku maseczki chirurgicznej trzeba zlokalizować umieszczoną w jej górnej części blaszkę, która po odpowiednim dogięciu powinna przylegać do górnej części nosa. Jeśli maska wyposażona została w gumki, trzeba je zaczepić o uszy, a jeśli ma tasiemki - zawiązać z tyłu głowy. Maska powinna zakrywać usta, nos i podbródek, przy czym nie powinno być luki pomiędzy twarzą a maską;

- Należy unikać dotykania maski podczas jej używania. Jeśli jednak do tego dojdzie, trzeba oczyścić ręce preparatem alkoholowym lub wodą i mydłem;

- Gdy tylko maska stanie się wilgotna, trzeba ją wymienić na nową. Jednorazowych masek nie należy używać ponownie;

- Maskę należy zdejmować, chwytając za część tylną, bez dotykania potencjalnie zakażonej części przedniej - i natychmiast wyrzucić do zamkniętego pojemnika. Po wykonaniu tej czynności należy oczyścić ręce preparatem alkoholowym lub umyć wodą i mydłem.