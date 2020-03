Wywołana koronawirusem choroba o nazwie COVID-19 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Eksperci podkreślają, że jedną z najlepszych metod przeciwdziałania zarażeniem jest częste mycie rąk.

W środę na specjalnej konferencji prasowej, minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce.

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych we wtorek wieczorem, w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowanych jest 68 osób. 316 osób poddano kwarantannie domowej, a 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu.

Koronawirus z Wuhanu

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Według najnowszych danych przekazanych przez GIS, od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.

Najwięcej zgonów zgłoszono jak dotąd w Chinach kontynentalnych, gdzie zmarło 2946 osób. Śmiertelne przypadki odnotowano też w Iranie (66) oraz Korei Południowej (34). W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech, gdzie stwierdzono ponad dwa tys. zakażeń i 79 zgonów.

Koronawirus pojawił się w ponad 70 krajach na świecie. Wśród krajów europejskich są to m.in.: Francja, Wielka Brytania, Chorwacja czy Czechy. Większość zainfekowanych osób odwiedziła w ostatnim czasie Włochy. Wirus dotarł także do Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Objawy zakażenia koronawirusem

Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności choroby przewlekłe.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób, zaś do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Według resortu, dane te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekowaniu ich środkiem na bazie alkoholu.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin.