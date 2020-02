We Włoszech zmarła czwarta osoba zarażona koronawirusem - podała włoska rozgłośnia radiowa Rai Radio. W całych Włoszech stwierdzono już prawie 200 przypadków zachorowań.

Zdjęcie We Włoszech z powodu koronawirusa zmarły już cztery osoby /NICOLA FOSSELLA /PAP/EPA

Czwarta ofiara śmiertelna koronawirusa we Włoszech to 84-letni mężczyzna z Bergamo w Lombardii na północy kraju, który przebywał w szpitalu z powodu niezwiązanej z koronawirusem z Chin choroby. W placówce doszło jednak do zakażenia.

Jak informuje włoska rozgłośnia, trzy inne osoby, które zmarły z powodu koronawirusa, również były w podeszłym wieku, a co najmniej dwie z nich cierpiały z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

W całych Włoszech stwierdzono już prawie 200 przypadków zachorowań. W samej Lombardii zachorowało jak dotąd 165 osób.

Szef władz regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział telewizji RAI, że nie wiadomo, dlaczego właśnie w tej części kraju jest najwięcej zachorowań.

"Nikt nie rozumie, dlaczego ma to miejsce w tym rejonie. Odkąd odkryliśmy pierwszy przypadek nie popełniono błędów" - oświadczył Fontana. Przyznał, że "dziwne" wydaje mu się tak szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.