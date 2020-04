Położona w archipelagu Wysp Kanaryjskich Graciosa, odwiedzana rocznie przez 25 tys. turystów, pomimo licznych w Hiszpanii przypadków infekcji i zgonów z powodu koronawirusa nie zanotowała dotychczas żadnego zakażenia wśród mieszkańców wyspy.

Zdjęcie Położona w archipelagu Wysp Kanaryjskich Graciosa /Geography Photos/Universal Images Group /Getty Images

Madrycki dziennik "ABC" wskazuje, że "odporność" populacji Graciosy wynika z szybkich działań lokalnych urzędników, którzy ograniczyli napływ turystów na wyspę.

Władze przyznają, że 700 rezydujących na niej obecnie osób sumiennie przestrzega zasad obowiązkowej kwarantanny i wychodzi z domów tylko po zakupy lub w nagłych przypadkach.

Wczesne restrykcje

Jeszcze przed ogłoszeniem przez rząd Hiszpanii w połowie marca stanu zagrożenia epidemicznego samorządowcy z Graciosy wprowadzili restrykcje w przemieszczaniu się mieszkańców wyspy i ograniczenia w funkcjonowaniu lokalnych firm.

Innym przykładem hiszpańskiej wyspy skutecznie broniącej się przed epidemią koronawirusa jest położona w archipelagu Balearów Cabrera.

Miasteczko odcięte od świata

Przypadków COVID-19 nie zanotowano też w miejscowości Zahara de la Sierra na południu Hiszpanii .

Według lokalnych urzędników, kluczem do sukcesu było zamknięcie od połowy marca czterech z pięciu prowadzących do tej miejscowości dróg, a także ograniczenie do minimum możliwości przemieszczania się jej mieszkańców.

Jedno z najbardziej doświadczonych epidemią państw świata

Hiszpania jest jednym z najbardziej doświadczonych epidemią państw świata. W ciągu minionej doby w tym kraju na COVID-19 zmarło 605 osób, a zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4576 kolejnych osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Hiszpanii sięga już 15 843, a zakażonych - 157 022.

Dotychczas najwięcej osób zmarło we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba zgonów wzrosła tam z 5800 do 5972, a zakażeń - z 43,8 tys. do 44,8 tys.

Marcin Zatyka