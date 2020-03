Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc krajom UE w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zdjęcie Szefowa KE Ursula von der Leyen /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA



"Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Reklama

Zapasy obejmą m.in.: sprzęt medyczny do intensywnej terapii, np. respiratory, środki ochrony osobistej, np. maski wielokrotnego użytku, szczepionki i środki lecznicze oraz wyposażenie laboratoryjne.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz powiedział na konferencji w Brukseli, że UE podejmuje działania, aby zaopatrzyć państwa członkowskie w większą ilość sprzętu.

"Będzie ono wykorzystane do wsparcia państw członkowskich zmagających się z niedoborami sprzętu potrzebnego do leczenia zakażonych pacjentów, do ochrony pracowników służby zdrowia i do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się wirusa. Planujemy niezwłocznie podjąć niezbędne działania" - zaznaczył Lenarczicz.