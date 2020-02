25-letnia kobieta, która wróciła niedawno z Włoch, trafiła z podejrzeniem koronawirusa do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przebywa na oddziale zakaźnym przy ulicy Radiowej.

Zdjęcie W Polsce przebadano pod kątem koronawirusa 180 osób, zdjęcie ilustracyjne /JEFF PACHOUD / AFP /AFP

Kobieta po powrocie z Włoch zaobserwowała u siebie niepokojące objawy, kaszel i wysoką gorączkę. Trafiła na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ulicy Radiowej.



"Jeśli u kogoś podejrzewamy koronawirusa, to robimy mu diagnostykę. Jeśli jesteśmy w stanie to wykluczyć na etapie wstępnym, to pacjent wraca do domu. Jeśli nie, taka osoba zostaje w szpitalu, pobierane są próbki do badań. Są one wysyłane do laboratorium celem wykluczenia bądź potwierdzenia zarażenia koronawirusem. Tak też jest w tym przypadku" - powiedział PAP dyrektor szpitala Bartosz Stemplewski.

Reklama

25-letnia kobieta to już druga osoba, która przebywa w kieleckim szpitalu z podejrzeniem koronawirusa. Wcześniej trafił tam 44-letni mężczyzna, który także niedawno wrócił z Włoch. Nie są jeszcze znane wyniki jego badań.



Jak informował wczoraj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w związku z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem 20 osób przebywa w Polsce na szpitalnej obserwacji, 14 objętych jest kwarantanną, a 681 jest w kontakcie z Państwową Stacją Sanitarną.

W Polsce przebadano pod kątem koronawirusa 180 osób.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wracasz z Włoch? Sprawdź, jak się zachować po powrocie? RMF

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy alkohol pomaga w walce z koronawirusem? RMF