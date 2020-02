Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu ws. walki z koronawirusem jest spóźniona co najmniej o miesiąc - ocenili w środę posłowie KO. Poinformowali też o złożeniu projektu ustawy, której przepisy miałyby pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się choroby w Polsce.

Zdjęcie Jan Grabiec /Grzegorz Banaszak /Reporter Polska Prezydent chce pilnego zwołania posiedzenia Sejmu

Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że zwrócił się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu poświęconego rozprzestrzeniającej się chorobie wywołanej przez koronawirusa.

Do inicjatywy prezydenta odnieśli się posłowie KO: Jan Grabiec i Adam Szłapka. "Wszyscy jesteśmy przejęci sytuacją napięcia związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zwłaszcza w państwach europejskich i potencjalnej możliwości rozszerzania się tego koronawirusa również w Polsce. Ze zdziwieniem i niepokojem obserwujemy bezładne, chaotyczne działania rządu i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków" - powiedział Grabiec.

Według niego inicjatywa prezydenta jest "spóźniona co najmniej o miesiąc". "W momencie, w którym pierwsze przypadki koronawirusa stwierdzono w Europie, minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski i pan prezydent Andrzej Duda wybrali się na narty" - ironizował rzecznik PO. Dodał, że koronawirus prawdopodobnie już w Polsce jest, m.in. z uwagi na to, że w ostatnim miesiącu do Polski przybyło wiele osób z Chin.

Opozycja proponuje zmianę przepisów

Dlatego też - jak poinformował - klub KO przygotował i złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który miałby ułatwić walkę z koronawirusem. "Te przepisy są niezbędne, żeby polskie służby skutecznie działały jeśli chodzi o ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa" - podkreślił Grabiec.

Projekt zakłada uzupełnienie - o koronawirus COVID 19 - katalogu chorób zakaźnych, w przypadku których przewiduje się obowiązkową hospitalizację i kwarantannę dla osób nimi dotkniętych. KO proponuje ponadto, aby osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na COVID 19, podlegały obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu przez okres nie dłuższy niż 14 dni licząc od ostatniego dnia styczności z chorym.

Grabiec przekonywał, że na potrzebę wprowadzenia powyższych rozwiązań zwracają posłom KO lekarze i dyrektorzy szpitali zakaźnych. "Wzywamy marszałek Sejmu, wzywamy rząd do tego, żeby szybko pochylić się nad tymi przepisami, żeby szybko je przyjąć" - powiedział rzecznik PO. Zadeklarował też gotowość swego klubu do prac nad innymi projektami ustaw, które miałyby pomóc w zwalczaniu koronawirusa.

Szłapka poinformował, że w środę wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o pilne rozpoczęcie praw nad projektem KO.

Teraz kwarantanna tylko w szczególnych przypadkach

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obowiązkową hospitalizację oraz kwarantannę przewiduje się w przypadkach: osób chorych na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osób z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie oraz osoby chore i podejrzane o zachorowanie na: błonicę, cholerę, dur brzuszny, dury rzekome A, B, C, dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera), dżumę, grypę H7 i H5, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo, ospę prawdziwą, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), tularemię, wąglik, wściekliznę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Nowy koronawirus zabił już ponad 2,7 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 12 zgonów i ponad 374 zakażenia.