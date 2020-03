Kolejny amerykański żołnierz zakażony koronawirusem

Jak poinformował Pentagon żołnierz piechoty morskiej , który niedawno wrócił ze służby za granicą ma pozytywny wynik testów na koronowirusa. Jest to trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w amerykańskiej armii.

Zdjęcie Na zdjęciu: Pentagon /SAUL LOEB /AFP

Pentagon poinformował, że żołnierz piechoty morskiej wrócił do swojej jednostki nieopodal Waszyngtonu i tam przeszedł testy na obecność koronawirusa, obecnie jest leczony w szpitalu w Fort Belvoir.

Reklama

Wcześniejsze dwa przypadki dotyczyły żołnierzy służących w w Korei Południowej i we Włoszech.

Po oficjalnym potwierdzeniu, że amerykański marynarz odbywający służbę we Włoszech jest chory, dowództwo amerykańskiej armii w tym kraju zakazało żołnierzom, oficerom i ich rodzinom, w obawie przed rozszerzeniem się epidemii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych.

Dowództwo amerykańskie we Włoszech odwołało na dwa miesiące wszystkie wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dwóch miesiącach około 180 żołnierzy miało zmienić swoje przydziały służbowe, w tym wyjechać na szkolenie do USA.

Jak pisze amerykańska prasa rozkaz najbardziej dotknął wojskowe rodziny , które już były spakowane lub wysłały do Stanów swój bagaż przesiedleńczy.