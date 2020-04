Koronawirus. 150 tysięcy ofiar w Europie? Najgorsze prognozy dotyczą Wielkiej Brytanii

Ponad 60 tysięcy ofiar w Wielkiej Brytanii, 20 tysięcy we Włoszech i w Hiszpanii, niewiele mniej – niecałe 15 tysięcy – we Francji. Takie są wyliczenia amerykańskich naukowców, którzy starają się przewidzieć skutki koronawirusa w Europie. W sumie, jak twierdzi The Institute for Health Metrics and Evaluation, na naszym kontynencie może być 150 tys. śmiertelnych przypadków.

Zdjęcie W Wielkiej Brytanii będzie najwięcej ofiar koronawirusa w Europie - przewidują amerykańscy naukowcy /AFP

To tylko szacunki, oparte jednak na dotychczasowych postępach choroby. W zestawieniu 30 europejskich krajów jest również Polska. Wnioski badaczy są takie: liczba ofiar COVID-19 wyniesie u nas od 1200 do trzech tysięcy (średnia to 1953), z drugiej strony dla chorych nie zabraknie miejsc na oddziałach intensywnej terapii, ani respiratorów.

W innych dużych krajach europejskich - zdaniem naukowców z Seattle - skutki będą o wiele poważniejsze, co dzisiaj zresztą widać.

Prognozy biorą pod uwagę dwa wskaźniki: potrzeby sprzętowe w szpitalach (takie jak liczba łóżek, miejsca na intensywnej terapii, dostępne respiratory), a także przewidywaną liczbę zgonów na bazie tego, co zaobserwowano dotychczas w chińskim Wuhanie oraz w siedmiu regionach włoskich i hiszpańskich.

Zdecydowanie najgorsze wnioski dotyczą Wielkiej Brytanii. Wynika z nich nie tylko największa śmiertelność spowodowana przez COVID-19 - 66 tysięcy - ale również to, że będą duże braki w szpitalach. Przewiduje się, że brytyjska służba zdrowia może potrzebować 102 tysiące łóżek, podczas gdy dzisiaj jest ich ok. 18 tys. dla pacjentów z koronawirusem. Na intensywnej terapii są również niedobory. Przydałoby się tam niemal 25 tysięcy łóżek, a jest o wiele mniej.

Złe przewidywania dotyczą także Francji. Już ponad 70 tys. pacjentów potrzebuje leczenia, a łóżek jest ok. 25 tysięcy. Duży problem dotyczy też intensywnej terapii - ok. 1800 łóżek to już teraz o wiele za mało, choć liczba chorych w ciężkim stanie ciągle rośnie.

Wśród krajów, które zbliżają się do szczytu zachorowań, wymieniane są przez Amerykanów: Holandia, Irlandia, Austria i Luksemburg. Czechy i Rumunia są w połowie drogi, z kolei Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia i Grecja mogą spodziewać - jak wynika z tych szacunków - największej liczby ofiar w trzecim tygodniu kwietnia.



W Polsce szczyt może nastąpić 24 kwietnia z ponad 100 przypadkami śmiertelnymi.