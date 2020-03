Koronawirus. 631 ofiar we Włoszech

We Włoszech liczba zarażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczyła dziś 10 tysięcy osób. Ponad tysiąc zarażonych wyzdrowiało. Liczba zmarłych wzrosła do 631:

Zdjęcie Pustki w Wenecji z powodu koronawirusa /Agencja FORUM

Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w tej chwili liczba chorych na koronawirusa wynosi ponad osiem i pół tysiąca osób. Ponad pięć tysięcy z nich przebywa w szpitalach, z czego blisko 900 na oddziałach intensywnej terapii.



Dodał, że dziś zmarło 168 zarażonych koronawirusem: "Chciałem sprecyzować, że nie chodzi o zgony z powodu koronawirusa. Te osoby, oprócz koronawirusa, cierpiały na kilka innych poważnych schorzeń". Poinformował, że niska, bo nieprzekraczająca 500 przypadków liczba zarażeń stwierdzonych dziś nie jest pełna, bo nie dotarły wszystkie dane z Lombardii, gdzie znajduje się siedlisko epidemii. Wczoraj odnotowano ponad 1600 nowych zakażeń.

60 milionów ludzi objętych kwarantanną

Dziś (we wtorek) weszło w życie bezprecedensowe zarządzenie rządu w Rzymie o objęciu kwarantanną całego kraju. Dotyczy to 60 milionów Włochów, którzy mogą od dzisiejszego poranka przemieszczać się jedynie do pracy, lekarza i w przypadku innych pilnych potrzeb.

Szkoły i uniwersytety zostały zamknięte już w zeszłym tygodniu aż do 3 kwietnia. Wprowadzone zostały ograniczenia w kursowaniu komunikacji publicznej.

"Każdy sam musi określić, jakie ma potrzeby i zdecydować, czy opuszczenie domu jest konieczne. Fałszywe "potrzeby" będą traktowane jako przestępstwo" - zastrzegł premier Włoch Giuseppe Conte.