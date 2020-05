Kanclerz Niemiec zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej, by połączyć siły w opracowywaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi i innych skutecznych metod leczenia COVID-19.

- Do opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi brakuje nam dziś jeszcze, jak się ocenia, 8 mld euro - powiedziała Angela Merkel w swym cotygodniowym wystąpieniu wideo. Nawiązała w nim także do rozpoczynającej się w poniedziałek 4 maja konferencji darczyńców, zorganizowanej przez Komisję Europejską.

Jak zapewniła, Niemcy "wniosą do niej znaczący wkład finansowy“. Nie podała jednak na razie, o jaką sumę chodzi. Niemcy są współorganizatorem konferencji. Do udziału w niej wszystkich chętnych zaprosiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Koronawirus zagraża nam wszystkim

Mówiąc o skutkach pandemii koronawirusa niemiecka kanclerz oświadczyła, że "wyrządziły one wszędzie poważne szkody w życiu gospodarczym i społecznym“. Dlatego, jak stwierdziła dalej, "musimy usilnie i w bardzo skoncentrowany sposób pracować nad wyhamowaniem tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa, a następnie nad zwalczeniem go, gdy już będziemy dysponować skuteczną szczepionką". Jest to jedno z naszych "najpilniejszych i najważnieszych w tej chwili zadań, któremu musimy sprostać, żeby uratować życie milionów ludzi", podkreśliła.

- Niemcy nie uchylają się przed ciążącą na nich odpowiedzialnością w tej sprawie i dlatego dołożą także wszelkich starań, żeby szczepionka przeciwko koronawirusowi była dostęona dla wszystkich, gdy już zostanie opracowana, podobnie jak inne lekarstwa potrzebne do zdiagnozowania i leczenia choroby COVID-19 - dodała Angela Merkel.

Tę pandemię możemy pokonać tylko razem

Kanclerz Merkel z zadowoleniem przyjęła zawiązanie licznego sojuszu, złożonego z rządów różnych państw oraz prywatnych fundacji oraz firm pracujących wspólnie nad jak najszybszym wynalezieniem szczepionki i lekarstw przeciwko koronawirusowi. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu powinna, jej zdaniem, odgrywać Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).