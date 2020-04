Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział "zmartwychwstanie" tego kraju tuż po świętach Wielkanocnych. Austria jako pierwszy kraj w UE złagodzi obostrzenia związane z epidemią koronawirusa - zauważa Politico. Jest jeden warunek - pozytywny trend w walce z COVID-19 musi się utrzymać.

Od 14 kwietnia w Austrii ponownie otwarte zostanę małe sklepy, a od 1 maja działalność wznowią m.in. galerie handlowe. Będzie to możliwe dzięki malejącej dynamice występowania nowych zakażeń.

Austriacki rząd zdecydował stopniowo rozluźniać wprowadzone wcześniej obostrzenia, mające na celu zahamowanie pandemii koronawirusa. "Do tej pory Austria radziła sobie lepiej z kryzysem niż inne kraje" - powiedział kanclerz Sebastian Kurz w poniedziałek na konferencji prasowej. Austria zadziałała "szybciej i bardziej restrykcyjnie" - stwierdził.

Przedstawione propozycje nie są jeszcze konkretnym planem, tylko "określeniem celów" - dodał szef austriackiego rządu. Ich wprowadzenie będzie zależało od utrzymywania się słabnącej w ostatnich dniach na terenie Austrii dynamiki występowania nowych zakażeń koronawirusem.

Matury się odbędą

Kanclerz zapowiedział, że przy spełnieniu dodatkowych warunków od 14 kwietnia właściciele sklepów z powierzchnią do 400 metrów kwadratowych będą mogli ponownie otworzyć swoje lokale.

Wśród wymogów wymienił stałą dezynfekcję powierzchni sklepowej i obowiązek kontroli, aby w sklepie przebywał maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych. Każdy klient będzie musiał nosić maseczkę ochronną. 14 kwietnia swoją działalność będą mogły wznowić także centra budowlano-remontowe.

Od 1 maja swoją działalność będą mogły wznowić wszystkie sklepy, centra handlowe i salony fryzjerskie - zapowiedział Kurz. Lokale gastronomiczne i hotele będą musiały poczekać z otwarciem przynajmniej do połowy maja - postanowił rząd.

Również szkoły mają pozostać zamknięte do połowy maja, ale nie ma to mieć wpływu na egzaminy maturalne, których przeprowadzenie w obecnym semestrze zapowiedział Kurz.

Od kiedy imprezy masowe?

Nałożony na wszystkich obywateli częściowy zakaz opuszczania domu ma obowiązywać do końca kwietnia, a organizacja zgromadzeń masowych będzie zabroniona przynajmniej do końca czerwca.

Od poniedziałku Wielkanocnego zostanie natomiast wprowadzony nowy obowiązek noszenia maseczek ochronnych w transporcie publicznych. Od poniedziałku 6 kwietnia nakaz noszenia maseczek obowiązuje klientów, którzy robią zakupy w supermarketach.

W Austrii zidentyfikowano dotychczas ponad 12 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 3 463 już wyzdrowiało. 220 osób zmarło.

W ostatnich dniach Austria zanotowała znaczny spadek liczby nowych zakażeń. Obecnie dynamika wzrostu wynosi 2 proc. w stosunku do 20 proc. dobowych wzrostów występujących na początku marca. By przełożyć to na konkretne liczby - dziennie w Austrii notuje się ok. 250 nowych zakażeń, podczas gdy jeszcze 26 marca było to ponad tysiąc.