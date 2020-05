Koronawirus. Austria: Muzeum gromadzi przedmioty związane z pandemią

Muzeum historii Wiednia apeluje o przysyłanie zdjęć przedmiotów codziennego użytku w celu udokumentowania pandemii koronawirusa. Do muzeum spłynęły setki zgłoszeń.

Zdjęcie Muzeum historii Wiednia /imago stock&people /East News

"Chcemy pokazać naszym dzieciom to, co wydarzyło się w Wiedniu, ponieważ oczywiście jest to wielki moment dla nas wszystkich" - powiedziała rzeczniczka muzeum Konstanze Schaefer.

Na stronie internetowej muzeum umieszczono około 200 zdjęć spośród otrzymanych zgłoszeń. Jest tam zdjęcie wyrzuconej niebieskiej gumowej rękawicy, szyld policyjny, który zachęca do trzymetrowego dystansu społecznego oraz zdjęcie ekranu telefonu komórkowego, pokazującego połączenie z numerem gorącej linii koronawirusowej.

Konstanze Schaefer powiedziała, że muzeum będzie przyjmować zgłoszenia tak długo, jak długo trwać będzie epidemia.



W Austrii do tej pory odnotowano prawie 15 600 zakażeń koronawirusem i 606 zgonów.