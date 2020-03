Koronawirus. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem zamknięta

W związku z zagrożeniem koronawirusem w czwartek po południu została zamknięta Bazylika Narodzenia Pańskiego oraz inne kościoły w Betlejem. Z kolei władze Iraku odwołały tradycyjnie odbywające się w piątek muzułmańskie modły w świętym dla szyitów mieście Karbala.

Zdjęcie Bazylika Narodzenia Pańskiego oraz inne kościoły w Betlejem zostały zamknięte z powodu koronawirusa /MUSA AL SHAER /AFP

Karbala, podobnie jak położone niedaleko święte miasto Nadżaf, przyciąga rzesze wyznawców szyizmu, pielgrzymujących z całego Iraku i z zagranicy.

"Poinformowaliśmy, że Bazylika Narodzenia Pańskiego będzie dzisiaj zamknięta o godz. 16 (czasu lokalnego) aż do odwołania" - poinformował rzecznik palestyńskiego ministerstwa turystyki, cytowany przez Associated Press. Wcześniej świątynia ma zostać zdezynfekowana.

Bazylika została zamknięta w ramach środków ostrożności po podejrzeniu nowych przypadków koronawirusa w tej części okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu.

"Spowoduje to ogromne szkody dla gospodarki" - ocenił szef związku właścicieli hoteli w Betlejem, Elias al-Ardża, cytowany przez Associated Press. "Mamy trzy tys. pracowników w sektorze turystycznym i wszyscy wrócą do domu" - dodał.

"Szanujemy decyzję władz, gdyż bezpieczeństwo jest priorytetem" - powiedziało AFP zastrzegające anonimowość źródło kościelne. Wcześniej palestyński resort zdrowia zaapelował o zamknięcie kościołów, meczetów oraz hoteli z obawy przed rozprzestrzenieniem się wirusa.

Zdjęcie Z powodu koronawirusa zamknięta bazylika w Betlejem / AHMAD GHARABLI / AFP

Według portalu The Times of Israel, lokalne ministerstwo zdrowia chce uniemożliwić turystom wjazd na Zachodni Brzeg.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia wcześniej poinformowało o czterech domniemanych przypadkach koronawirusa, zidentyfikowanych w hotelu w regionie Betlejem, pierwszych na terytoriach palestyńskich. Szef miejscowych służb zdrowia Imad Szehadeh powiedział AFP, że grupa greckich turystów odwiedziła hotel pod koniec lutego, a u dwóch wykryto później wirusa. Powiedział, że cztery podejrzane przypadki zostały zidentyfikowane wśród pracowników hotelu, a potwierdzenie tych danych spodziewane jest jeszcze w czwartek.