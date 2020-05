Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson był pierwszym politykiem z tak wysokiego szczebla, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. "Nie mogłem zrozumieć, dlaczego mój stan się nie polepsza" - przyznaje w rozmowie z "The Sun".

Zdjęcie Boris Johnson /PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT /PAP

"To był trudny moment" - wspomina swój pobyt na intensywnej terapii Johnson. Jak mówi, lekarze mieli strategię na scenariusz typu "śmierć Stalina".

"Lekarze mieli różne ustalenia, co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak. Ja nie wiedziałem, że istnieją plany awaryjne" - przyznaje.

Premier Wielkiej Brytanii, kiedy trafił na OIOM, zdał sobie sprawę z tego, w jak poważnej jest sytuacji i że na COVID-19 nie ma lekarstwa.



"Dali mi maskę na twarz, otrzymałem litry tlenu" - opowiada.

"Trudno było uwierzyć, że w ciągu zaledwie kilku dni moje zdrowie pogorszyło się do tego stopnia. Pamiętam, że czułem się sfrustrowany. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego mój stan się nie polepsza" - przyznaje premier Wielkiej Brytanii.



Zakażenie koronawirusem wykryto u Johnsona 27 marca. Początkowo przebywał w izolacji domowej, nadal wykonując swoje obowiązki. 5 kwietnia, kiedy jego stan się pogorszył, premier został przyjęty do szpitala św. Tomasza w Londynie. Następnego dnia przeniesiono go na oddział intensywnej terapii.