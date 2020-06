Zero zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, zero nowych infekcji - takie dane napłynęły w niedzielę (7 czerwca) z Wenecji Euganejskiej, a także z Sardynii. Cząstkowy bilans wskazuje na stałą poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /IGOR PETYX /PAP

Szczególnie istotne znaczenie ma sytuacja w Wenecji Euganejskiej na północy kraju, która w lutym była jednym z pierwszych regionów zaatakowanych przez wirusa i gdzie zmarły prawie dwa tysiące osób. Po raz pierwszy od początku kryzysu nie zanotowano tam ani żadnego zgonu, ani nowego przypadku zakażenia.

Reklama

Na Sardynii, gdzie epidemia miała cały czas łagodniejszy przebieg, również nie stwierdzono w ciągu doby ani jednego zgonu ani nowej infekcji. Dotychczasowy bilans na wyspie to 131 zmarłych i ponad 1300 potwierdzonych przypadków.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców