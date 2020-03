Wszystkie wtorkowe loty British Airways z i na włoskie lotniska zostały odwołane - poinformowały brytyjskie linie lotnicze. Decyzję podjęto z powodu nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez włoski rząd w związku z epidemią nowego koronawirusa.

Zdjęcie British Airways; zdj. ilustracyjne /AFP

"W świetle decyzji ogłoszonej przez włoski rząd oraz w związku z oficjalnymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie podróży skontaktowaliśmy się ze wszystkimi pasażerami, którzy mieli dziś odbyć podróż" - ogłosiła w komunikacie firma cytowana przez agencję Reutera.

To drugi z rzędu dzień, w którym loty tej linii do Włoch zostały odwołane.

Jest to wynik rozporządzenia ogłoszonego w poniedziałek przez premiera Włoch Giuseppe Contiego. Decyzja weszła w życie we wtorek i m.in. wprowadza w całym kraju restrykcje dotyczące podróży między miastami.

Obok British Airways we wtorek podobną decyzję ogłosiły linie WizzAir. Węgierski przewoźnik zawiesił wszystkie loty do Włoch do 3 kwietnia.

Włochy są największym ogniskiem COVID-19 w Europie. Zanotowano tam dotąd ponad 9,1 tys. przypadków zakażenia, a w wyniku wywoływanej przez wirus choroby zmarły 463 osoby.