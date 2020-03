Koronawirus. Chiny: 103-latka wyzdrowiała

103-letnia Zhang Guangfen, u której zdiagnozowano koronawirusa, po sześciodniowym leczeniu w jednym ze szpitali w Wuhanie została uznana za zdrową - informuje "Daily Mail". Jest ona najstarszą osobą w Chinach, która pokonała koronawirusa.

Zdjęcie 103-latka wyzdrowiała; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak pisze "Daily Mail", u 103-latki koronawirusa zdiagnozowano 1 marca w Liyuan Affiliated Hospital of Tongji Medical College w Wuhanie w prowincji Hubei. W chwili przyjęcia do szpitala kobieta była w stanie krytycznym i ledwie mogła komunikować się z lekarzami. Jej leczenie trwało jednak niespełna tydzień. Ze szpitala została wypisana we wtorek 10 marca po południu.

Reklama

Zhang Guangfen jest obecnie najstarszą osobą wyleczoną w Chinach z koronawirusa.

Wcześniej rekord należał do 101-letniego mężczyzny o nazwisku Dai. Szpital w Wuhanie opuścił on w zeszłym tygodniu.

Jak przypomina "Daily Mail", Chiny zachęcają swoich obywateli do powrotu do normalności po tym, jak odnotowano we wtorek spadek liczby zakażeń i zgonów. W środę jednak ta liczba wzrosła (więcej na ten temat TUTAJ).

We wtorek prezydent Chin Xi Jinping odwiedził Wuhan po raz pierwszy, odkąd miasto stało się centrum epidemii. Chińskie media odczytują to jako znak, że władze Pekinu wierzą iż główny znak, że Pekin wierzy, że zwycięstwo nad epidemią jest blisko.