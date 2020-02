Chiny wysyłają maseczki ochronne do Piemontu, jednego z włoskich regionów, gdzie zanotowano przypadki koronawirusa. To jedna z inicjatyw pomocy w związku z tym, że w niektórych częściach Włoch brakuje środków ochronnych. O pomoc apelowały wcześniej Włochy.

Zdjęcie Lekarze i pielęgniarki szpitala w Wuhanie, zdj. ilustracyjne /Costfoto/Barcroft Media /Getty Images

O transporcie maseczek i innych środków ochrony osobistej wysłanym do Turynu poinformował w sobotę szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Luigi Icardi.

Akcję tę zorganizowało włosko-chińskie stowarzyszenie ANGI z siedzibą w stolicy Piemontu.

Według danych Obrony Cywilnej w regionie tym zanotowano 11 przypadków koronawirusa.

Wcześniej w sobotę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w ciągu ostatniej doby we Włoszech odnotowano osiem nowych przypadków śmiertelnych w związku z zakażeniem koronawirusem oraz 240 nowych infekcji. Tym samym bilans przypadków śmiertelnych wyniósł 29, a zakażeń 1128.

Epidemia Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku na targu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. W sumie na świecie zakażonych koronawirusem jest obecnie ponad 85 tys. ludzi, z których ok. 3 tys. zmarło.