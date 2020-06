Osoby o bezobjawowym przebiegu koronawirusa "bardzo rzadko" zakażają COVID-19 – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W ten sposób podważono teorię o "cichych nosicielach" jako głównych odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się epidemii – czytamy w serwisie Bloomberg.

"To wciąż bardzo rzadka sytuacja, by osoba z bezobjawowym przebiegiem choroby rzeczywiście zakażała innych ludzi" - oświadczyła epidemiolożka dr Maria van Kerkhove z WHO. Jak dodała, jej twierdzenie podparte jest badaniami z wielu państw dotkniętych epidemią.

Jednocześnie WHO zaznacza, że konieczne są dogłębniejsze badania i analizy, które potwierdzą tezę o mniejszej roli chorych bezobjawowo albo chorych jeszcze przed wystąpieniem objawów w rozprzestrzenianiu koronawirusa. Jednak w przypadku tej drugiej grupy zakażonych istnieją wątpliwości.

"Takie badania będą trudne do przeprowadzenia, jednak dane przekazane przez państwa członkowie potwierdzają [powyższą tezę]" - można przeczytać w publikacji WHO.

Van Kerkhove przekonuje, że jeżeli zakażeni bez objawów koronawirusa nie przenoszą choroby, to skuteczna identyfikacja i izolacja chorych z objawami "drastycznie zredukowałaby" liczbę zakażeń.

