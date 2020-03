Koronawirus, którego obecność po raz pierwszy stwierdzono w końcu ubiegłego roku w mieście Wuhan, w prowincji Hubei w centralnych Chinach, rozprzestrzenił się na ponad 60 krajów. Kolejne przypadki zakażenia potwierdzono w niedzielę w Chinach, Korei Południowej, Kuwejcie, Meksyku, Belgii czy Iranie.

Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już prawie trzy tysiące osób. liczbę zarejestrowanych zainfekowanych szacuje się na około 87 tysięcy. W Polsce nie stwierdzono do tej pory przypadku zakażenia koronawirusem z Wuhan. Rząd i odpowiednie służby zapewniają, że są przygotowane na odpowiednie działania, jeśli wirus się pojawi w naszym kraju.

Znów wzrost zakażeń w Chinach

W Chinach zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 573 nowych infekcji koronawirusem. To ponownie wyższa liczba w porównaniu z poprzednim dniem po tygodniu względnych spadków liczby dziennych zakażeń. Większość nowo zakażonych to mieszkańcy prowincji Hubei.

Korea Południowa poinformowała o zarejestrowanych kolejnych 210 przypadkach zakażenia koronawirusem z Wuhan. Minionej doby zmarła z tego powodu jedna osoba. Oznacza to, że liczba ofiar koronawirusa w Korei Południowej wzrosła do 18. Ogółem w tym kraju stwierdzono 3 736 zakażeń koronwirusem.

O nowym przypadku zakażenia poinformował Kuwejt. Według miejscowego resortu zdrowia, w kraju tym stwierdzono do tej pory 46 zakażeń. Większość z nich - u osób, które albo podróżowały do Iranu albo zatknęły się z osobami, które tam były.

Meksyk poinformował o czwartym przypadku zakażenia koronawirusem. Wszystkie zainfekowane osoby były we Włoszech. Ostatni przypadek, to zakażenie u 20-letniej kobiety, która odwiedziła Mediolan. Obecnie jest izolowana we własnym domu.

Kolejne ofiary śmiertelne w Iranie

Do 54 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie - poinformował w niedzielę rzecznik ministerstwa zdrowia tego kraju Kianusz Dżahanpur, apelując do Irańczyków o pozostanie w domach i unikanie niepotrzebnych podróży. Poprzedni bilans mówił o 43 zmarłych.



"W ciągu doby stwierdzono 385 nowych przypadków zakażenia, co zwiększyło liczbę zainfekowanych do 978 osób" - przekazał rzecznik.



Tymczasem Gwardia Rewolucyjna, elitarna formacja irańskich sił zbrojnych, poinformowała, że w całym kraju "utworzono placówki, aby pomóc ludziom w walce z wirusem (...)". "Potrzebujemy współpracy krajowej, aby poradzić sobie z tym kryzysem. Ludzie powinni postępować zgodnie z zaleceniami naszych służb medycznych" - powiedział stacji Press TV niewymieniony z nazwiska dowódca Gwardii.



Irańskie dane dotyczące koronawirusa zdecydowanie odbiegają od informacji przekazanych w piątek przez BBC Persian, która podała, powołując się na irańskie służby medyczne, że co najmniej 210 osób zmarło w różnych miastach w Iranie z powodu koronawirusa.





Włochy największym ogniskiem wirusa w Europie

Włochy, szczególnie północne, są największym ogniskiem epidemii w Europie - liczba stwierdzonych zarażeń przekroczyła tysiąc, odnotowano 29 ofiar śmiertelnych.

Drugi przypadek zachorowania po zakażeniu koronawirusem potwierdzono także w Belgii. Minister zdrowia Maggie De Block poinformowała na konferencji prasowej, że osoba ta wróciła z Francji, z rejonu, w którym znajduje się ognisko zakażeń. Belgijska minister zdrowia dodała, że zakażona osoba przebywa w szpitalu w Antwerpii.



"Jest w relatywnie dobrym stanie, wykazywała umiarkowane symptomy jak ból gardła, delikatną gorączkę i dolegliwości oddechowe, co można leczyć w tym szpitalu" - powiedział Maggie De Block.