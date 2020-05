Prezydent USA Donald Trump zagroził Światowej Organizacji Zdrowia wycofaniem się jego kraju z szeregów instytucji i wstrzymaniem finansowania na stałe. Warunki takiej decyzji opisał w liście do dyrektora generalnego WHO. O sprawie pisze "The Guardian".

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /DREW ANGERER /Getty Images

Swój list Trump zamieścił również na Twitterze. Wynika z niego, że Trump domaga się od WHO "zobowiązania się do istotnej poprawy". Organizacja dostała na taką zmianę 30 dni.

Reklama

Trump skarży się w liście, że dotychczasowa reakcja WHO na pandemię koronawirusa była niewystarczająca, a WHO wykazuje znamiona zależności w stosunku do Chin.

List utrzymany jest w ostrym tonie. Trump wskazuje w nim, że WHO błędnie interpretuje różne zjawiska wokół pandemii, a także celowo ignoruje doniesienia o źródle koronawirusa.

Zdaniem prezydenta reakcja WHO na pandemię spowodowała kosztowne dla całego świata konsekwencje.