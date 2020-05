Prezydent USA Donald Trump ocenił, że z powodu koronawirusa może umrzeć nawet 100 tys. Amerykanów. Wyraził też opinię, że do końca roku powstanie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2.

Zdjęcie Donald Trump /Erin Schaff / POOL /PAP/EPA

"Stracimy od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To straszna sprawa" - powiedział Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Wcześniejsze szacunki prezydenta mówiły o ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, od początku epidemii do niedzieli w USA odnotowano 67 674 zgonów osób chorych na COVID-19.

Krytyka pod adresem Chin

W wystąpieniu w Mauzoleum Abrahama Lincolna w centrum Waszyngtonu prezydent USA ocenił, że szczepionka na koronawirusa powstanie do końca roku.

Przywódca USA ponowił też krytykę pod adresem Chin, oznajmiając, że władze w Pekinie popełniły "straszny błąd" nie podając - jego zdaniem - dokładnych danych dotyczących epidemii koronawirusa.

Podejrzenia amerykańskiego wywiadu

Wcześniej w niedzielę (3 maja) sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że jest wiele dowodów na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim Wuhanie.

Amerykański wywiad informował wcześniej, że koronawirus nie został stworzony przez człowieka, ani nie jest owocem modyfikacji genetycznej. Bada jednak nadal, czy pochodzi od zakażonych zwierząt lub jest wynikiem wypadku w chińskim laboratorium - podało biuro dyrektora wywiadu USA.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski

Koronawirus. Amerykanie ignorują zalecenia 1 / 7 Stany Zjednoczone to kraj najmocniej dotknięty pandemią koronawirusa. Potwierdzono już ponad 1,1 mln przypadków, a ponad 66 tys. osób zmarło. Źródło: East News Autor: Zuma / SplashNews.com udostępnij

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców