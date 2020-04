​Koronawirus. Europejskie kraje łagodzą obostrzenia

Kolejne europejskie kraje stopniowo łagodzą restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Poniżej wymieniamy państwa, które zamierzają odchodzić od obostrzeń w najbliższym czasie.

Wiele europejskich stolic uznało, że już najwyższy czas, by etapowo "odmrażać gospodarkę", jak to określił polski minister zdrowia, ale przede wszystkim - by "odmrażać państwo". W jaki sposób zamierzają to robić? Na pewno ostrożnie i z zachowaniem wielu zasad społecznej izolacji.

Czechy

W pierwszym etapie - od 20 kwietnia - otwarte zostaną zakłady rzemieślnicze i związane z nimi sklepy, komisy i salony samochodowe, bazary z warzywami i owocami oraz towarami o charakterze regionalnym.

Na uczelnie wrócą studenci kończący szkoły. Zajęcia będą się odbywać w pięcioosobowych grupach. Przeprowadzone zostaną egzaminy licencjackie i magisterskie.

Szkoły średnie mają zostać uruchomione dla tegorocznych maturzystów 11 maja, a dla młodszych klas 25 maja. W klasach ma być maksymalnie 15 uczniów.

11 maja działalność wznowią siłownie. Od 8 czerwca mają być dozwolone wydarzenia sportowe z udziałem do 50 osób.

Szwajcaria

Od 27 kwietnia mają zostać otwarte zakłady kosmetyczne i salony fryzjerskie, a placówki ochrony zdrowia zajmą się pacjentami, których planowane wizyty i zabiegi zostały przełożone ze względu na epidemię.

Od 11 maja ponownie zaczną działać szkoły podstawowe i sklepy, a od 8 czerwca wznowią działalność uniwersytety i szkoły zawodowe, muzea, biblioteki i ogrody zoologiczne.

Dania

15 kwietnia otwarto placówki dziennej opieki medycznej i szkoły dla dzieci od pierwszej do piątej klasy. 20 kwietnia wznowiona zostanie działalność m.in. salonów fryzjerskich czy kosmetycznych.

Austria

Od wtorku, 14 kwietnia, wznowiły działalność sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych i centra budowlano-remontowe.

Właściciele tych lokali muszą dopilnować, aby wszyscy klienci w trakcie zakupów zakrywali nos i usta maseczką ochronną lub innym materiałem. Na terenie sklepów klienci muszą utrzymywać między sobą minimum metr odstępu. Personel musi kontrolować, aby na terenie sklepu przebywała maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.

"Musimy utrzymać liczbę nowych infekcji na niskim poziomie pomimo stopniowego otwarcia" - powiedział austriacki minister zdrowia.

Francja

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że 11 maja rozpocznie się nowy etap walki z epidemią, zakładający stopniowe znoszenie restrykcji. Od 11 maja uczniowie zaczną wracać do szkół. Jednak restauracje pozostaną zamknięte co najmniej do połowy lipca, zakazane będą także imprezy masowe. "Nie mamy epidemii pod kontrolą" - podkreślił francuski prezydent.

Niemcy

Od 20 kwietnia sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych będą mogły wznowić działalność. Od właścicieli wymagane będzie przestrzeganie dodatkowych zasad, m.in. kontrolowanie, aby liczba klientów była nie większa niż jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.

Uczniowie zaczną wracać do szkół od 4 maja. Duże zgromadzenia pozostaną zakazane do końca sierpnia. "Stąpamy po cienkim lodzie" - podkreśliła kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Hiszpania

W Hiszpanii rozpoczęto już łagodzenie obostrzeń. 300 tys. osób wróciło do pracy w regionie Madrytu. Wznowiono prace budowlane. Jednak ogólny nakaz pozostawania w domach obowiązuje do 26 kwietnia i może zostać przedłużony. Zamknięte pozostają bary i restauracje. Hiszpański minister zdrowia podkreślił, że kraj nie wszedł jeszcze w etap "deeskalacji".

Włochy

W kraju najbardziej dotkniętym epidemią w Europie (biorąc pod uwagę liczbę zgonów) wznowiła już działalność część lokali, m.in. księgarnie i sklepy z ubrankami dla dzieci. Większość obostrzeń zostanie utrzymana co najmniej do 3 maja. Regiony spierają się z rządem w tej sprawie - część chce szybszego znoszenia restrykcji, inne wręcz przeciwnie, domagają się zachowania jak najsurowszych obostrzeń.

Norwegia

Od 20 kwietnia uczniowie stopniowo zaczną wracać do szkół. "Naszą ambicją jest, by wszyscy uczący się wrócili do swoich szkół przed rozpoczęciem wakacji" - powiedziała premier Erna Solberg.

Polska

Polski rząd zapowiedział czteroetapowe odchodzenie od obostrzeń. Od 20 kwietnia otwarte zostaną parki i lasy. Będzie można przemieszczać się "rekreacyjnie". Więcej osób wejdzie do sklepów i do kościołów.

Minister zdrowia zapowiedział jednak obowiązek noszenia maseczek aż do momentu pojawienia się szczepionki, nawet przez dwa lata. Sprawdź szczegóły pozostałych etapów.