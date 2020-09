Wciąż pogarsza się sytuacja związana z epidemią koronawirusa we Francji. W ciągu minionej doby zmarło tam 68 zakażonych - poinformował resort zdrowia we wtorek (22 września). W kilku szpitalach ogłoszono stan kryzysowy.

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba śmiertelnych przypadków wyniosła 68, a nowych przypadków zakażeń 10 000 - poinformowała Generalna Dyrekcja Zdrowia.

W 13 szpitalach w Paryżu, Lyonie, Montpellier oraz Saint-Etienne minister zdrowia wprowadził tak zwany plan biały, czyli stan kryzysowy oznaczający pełną mobilizację zespołów. W tych placówkach uruchomione zostaną specjalne oddziały dla pacjentów chorych na COVID-19, zwiększona zostanie także liczba miejsc na oddziałach intensywnej terapii.



Ministerstwo poinformowało również o zaliczeniu kolejnych departamentów do tak zwanych czerwonych stref, w których koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej. Ich liczba wzrosła tym samym do 55. To oznacza, że władze lokalne będą mogły decydować o kolejnych restrykcjach w ciągu przyszłych dni.



We wtorek w departamencie Gard zakazano między innymi masowych imprez i wprowadzono obowiązek noszenia maseczek.

