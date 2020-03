Na świecie - od 31 grudnia 2019 r. do 25 marca 2020 r. - odnotowano 416 tys. 916 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 18 tys. 565 zgonów – podał w środę Główny Inspektorat Sanitarny. Śmiertelność wyniosła 4,5 proc.

Zdjęcie Pracownik służb medycznych w ochronnym kombinezonie; zdj. ilustracyjne /AFP

Najwięcej zgonów zgłoszono z Włoch - 6 tys. 820; Chin - 3 tys. 287; Hiszpanii - 2 tys. 696; Iranu - 1 tys. 934; Francji - 1 tys. 100; i Stanów Zjednoczonych - 801.

W ostatnich tygodniach obserwuje się w Europie rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Polska, zgodnie z raportem WHO, została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego wirusa SARS-CoV-2. Do takiej transmisji, według danych WHO z 24 marca, dochodzi w 49 krajach regionu europejskiego.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży.