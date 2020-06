Koronawirus. Hiszpania: Rząd zatwierdził dekret o nowej normalności

We wtorek 9 czerwca rząd Hiszpanii zatwierdził przepisy, dotyczące tzw. nowej normalności po epidemii, która od niedzieli, według resortu zdrowia, nie doprowadziła do nowych zgonów. Z kolei w Portugalii, gdzie od poniedziałku zmarło siedem osób, rząd wydłużył obowiązywanie stanu klęski.

Zdjęcie Pacjenci na intensywnej terapii w jednej z klinik w Madrycie, zdj. ilustracyjne /AFP

Z komunikatu ministerstwa zdrowia Hiszpanii wynika, że liczba zmarłych wskutek COVID-19 utrzymuje się na poziomie 27 136, niezmiennym od niedzieli. Resort po raz kolejny nie uwzględnił jednak w statystyce zgłaszanych przez władze regionów ofiar śmiertelnych. We wtorek po południu władze wspólnoty autonomicznej Madrytu poinformowały, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły tam trzy osoby.

Reklama

Liczbę przypadków koronawirusa rząd Pedra Sancheza szacuje we wtorek na 241 966, czyli o 249 więcej wobec poniedziałku.

We wtorek po południu rząd Hiszpanii zatwierdził dekret o "nowej normalności", określający zasady korzystania z przestrzeni publicznej. Zgodnie z dokumentem w miejscach publicznych konieczne będzie zachowanie między osobami 1,5-metrowego dystansu społecznego, a także noszenie maseczek ochronnych. Lekceważenie przepisów ma być karane grzywną do 100 euro.

Stan klęski w Portugalii

W Portugalii, gdzie rośnie dynamika dobowych zakażeń koronawirusem, rząd zatwierdził we wtorek wydłużenie stanu klęski. Wszedł on w życie 3 maja wraz z zakończeniem stanu wyjątkowego.

Pierwotnie stan klęski miał obowiązywać do 31 maja, jednak władze Portugalii w związku z wysoką dobową liczbą zgonów zdecydowały się go wydłużyć do połowy czerwca.

Wtorkowa decyzja socjalistycznego gabinetu Antonia Costy o utrzymaniu stanu klęski ma związek z utrzymującą się od prawie tygodnia liczbą dobowych infekcji na poziomie ponad 300. Wprawdzie wyjątkiem był poniedziałek, kiedy na Covid-19 zachorowało 192 pacjentów, ale już we wtorek dobowy bilans infekcji wzrósł o 421.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Portugalii wynosi 35 306, a zmarłych - 1492. W ciągu ostatniej doby zanotowano 7 nowych ofiar śmiertelnych Covid-19.