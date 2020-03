Hiszpański portal Outono podaje Polskę za przykład kraju, który wie, jak działać przeciwko koronawirusowi. "Dzięki szybkości polskiego rządu epidemia wyrządza mniej szkód. Inny rozwój koronawirusa w Hiszpanii i Polsce: efekty politycznego zaniedbania" - to tytuł artykułu opublikowanego na portalu z Półwyspu Iberyjskiego.

Zdjęcie Na zdj. puste ulice w Madrycie /GABRIEL BOUYS / AFP /AFP

"Mając o 20 procent większą od Polski liczbę ludności, w Hiszpanii zmarło o 350 proc. więcej osób" - wskazuje autor artykułu. Jego zdaniem, przyczyną innego rozwoju pandemii w obu krajach jest inna szybkość reakcji każdego z rządów.

"Gabinet Morawieckiego rozpoczął podejmowanie decyzji, zanim potwierdzono pierwsze zarażenie. Rząd Sancheza - kiedy zmarło 30 osób" - argumentuje. I przypomina, że w Polsce zamknięto granice po sześciu dniach. W Hiszpanii - po 17.

"Polska zabroniła zgromadzeń, kiedy na koronowirusa chorowało 18 osób. W Hiszpanii wciąż można się było spotykać, mając 674 zarażonych i 17 ofiar. Polska zamknęła szkoły, kiedy wykryto 25 zarażonych, Hiszpania nie odwołała lekcji, mając trzy tys. chorych i 84 zmarłych" - wylicza autor artykułu.

Portal po raz drugi wskazuje Polskę jako kraj, który należy naśladować. Wcześniej w artykule "Przykład Polski wobec koronawirusa: to, co hiszpański rząd powinien zrobić, a czego nie zrobił", napisano, że Hiszpania poważnie podeszła do problemu COVID-19 zbyt późno. "Do pierwszego zgonu z powodu koronawirusa doszło w Hiszpanii 13 lutego. Na pierwsze decyzje rządu trzeba było czekać do 9 marca" - czytamy.

W artykule przypomniano, że polski parlament przyjął ustawę w sprawie koronowirusa zanim w kraju potwierdzono pierwszy przypadek choroby.

Ewa Wysocka