​Koronawirus: Irak zakazał publicznych zgromadzeń

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa irackie władze zdecydowały się na wprowadzenie zakazu zgromadzeń publicznych. Z tego samego powodu oficjele wzywają także do unikania odwiedzin w świętych miejscach i świętych miastach.

Zdjęcie Dwie Irakijki, które przeżyły zakażenie koronawirusem / AHMED JALIL /PAP/EPA

Jak informuje Reuters, władze wzywają Irakijczyków wracających z Iranu, Chin, Korei Południowej, Włoch, Japonii, Tajlandii, Singapuru, Kuwejtu i Bahrajnu, by samodzielnie przeprowadzili kwarantannę. Według zaleceń ma ona trwać 14 dni.

Reklama

Jak podaje WHO wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei.