Koronawirus. Izrael: Nowa metoda walki z COVID-19

Służby Izraela będą namierzać wszystkich obywateli, którzy przebywali w pobliżu osób zakażonych koronawirusem - pisze "Haaretz". "Wiąże się to z naruszeniem ich prywatności" - nie kryje premier Benjamin Netanyahu.

Nowe plany władz ma zrealizować agencja Shin Bet. Celem operacji jest namierzenie - dzięki funkcji lokalizacji w telefonach komórkowych - wszystkich obywateli Izraela, którzy mieli styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. Poprzez pozyskanie danych agencja ma wysłać wiadomość do potencjalnie chorych, by udali się na 14-dniową kwarantannę.



Aby dotrzeć do tych, którzy przebywali w pobliżu osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, niezbędne jest wykorzystanie technologii ingerującej w prywatność Izraelczyków. Shin Bet ma za zadanie śledzić ruchy użytkowników telefonów komórkowych bez nakazu sądowego - pisze "Haaretz".

Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił w sobotę, że z rozprzestrzeniającym się koronawirusem zamierza walczyć "metodami cyfrowymi, stosowanymi w pojedynku z terrorystami, niestosowanymi dotychczas na ludności cywilnej".



"Wiąże się to z naruszeniem prywatności tych osób. Musimy sprawdzić, z kim się zetknęli, by wykluczyć, że są chorzy" - mówił.