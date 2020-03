W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował w środę rano na specjalnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej potwierdził pierwszy przypadek koronawirusa

- Przypadek potwierdzono w nocy z wtoku na środę - przekazał minister zdrowia, informując, że pacjent pochodzi z województwa lubuskiego i jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał z Niemiec.



- Pacjent czuje się dobrze. Rodzina i osoby, które miały z nim kontakt są objęte kwarantanną domową - przekazał Łukasz Szumowski.



Minister podkreślił, że wszystkie procedury w tym przypadku zadziałały tak, jak powinny.

- Wszystko przebiegło książkowo - powiedział, tłumacząc, że pacjent zgłosił się do lekarza i telefonicznie otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi. Szef resortu zdrowia podziękował służbom sanitarnym za bardzo sprawne działanie, a także wojewodzie za odpowiednią karetkę.

Szumowski zaapelował także "o poszanowanie spokoju pacjenta, aby mógł wracać do zdrowia". - Nie wywierajmy presji na niego ani na jego rodzinę, bo to chory człowiek, który wymaga spokoju - zwrócił się do mediów.



Odpowiadając na pytania dziennikarzy, minister przyznał, że zarażony pacjent nie jest seniorem. - Nie jest z grupy wysokiego ryzyka - powiedział. Na koronowirusa najbardziej narażone są osoby starsze, powyżej 80. roku życia, wśród których śmiertelność jest wysoka i sięga ok. 14,8 proc.



Epidemia wybuchła w środkowych Chinach

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Do tej pory stwierdzono tam ponad 91 tysięcy przypadków zakażenia i ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych.

Chorych przybywa także w Europie. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech.

