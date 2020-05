Koronawirus. KE: Państwa członkowskie UE powinny przygotować się na drugą falę epidemii

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny przygotować się na możliwość pojawienia się drugiej fali pandemii koronawirusa. Oceną ryzyka zajmuje się Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - poinformował na konferencji prasowej rzecznik KE, Stefan de Keersmaecker.

Komisja Europejska była pytana w poniedziałek, 11 maja, czy przygotowuje jakiś plan działań na ewentualną drugą falę pandemii koronawirusa, która mogłaby przyjść jeszcze w tym roku - jesienią bądź zimą.

"Cały czas koordynujemy wymianę informacji między państwami członkowskimi poprzez różne fora, jak Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia, jak również cotygodniowe wideokonferencje ministrów zdrowia, w których bierze udział komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. Wiele z tych informacji, jeśli chodzi o sprzęt ochrony osobistej, urządzenia medyczne itp., jest wykorzystywanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dla oceny przygotowania na potencjalną drugą falę pandemii" - powiedział rzecznik.

Jak dodał de Keersmaecker, ECDC obecnie pracuje nad analizami "w świetle możliwej drugiej fali" i środkami przygotowawczymi, które mogłyby być wdrożone.

"Według ostatniej oceny ryzyka przeprowadzonego przez ECDC, państwa członkowskie powinny przygotować się na ewentualną drugą falę i wykorzystywać każdą okazję, by wzmocnić systemy nadzoru. KE jest zobowiązana do współpracy z ECDC i państwami członkowskimi, aby zapewnić komunikację w kwestii ryzyka, która jest kluczowa, by obywatele zrozumieli, że druga fala może nastąpić" - dodał de Keersmaecker.

