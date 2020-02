We Francji zmarł kolejny pacjent zarażony koronawirusem - informuje Reuters, powołując się na francuską służbę zdrowia. To druga ofiara śmiertelna w tym kraju. We Francji zanotowano dotąd 17 przypadków zakażenia.

Druga ofiara śmiertelna to 60-letni mężczyzna. Jest on pierwszym Francuzem wśród dwójki zmarłych. Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa we Francji, a zarazem pierwszą w Europie, był chiński turysta.

Epidemia koroknawirusa rozprzestrzeniła się na ponad 30 krajów na całym świecie, w tym na coraz więcej w Europie. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd niemal 30 zgonów, m.in. w Iranie, w Korei Płd., w Japonii, w Hongkongu, we Włoszech, na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc.

