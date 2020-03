Brytyjskie media obiegły we wtorek (3 marca) zdjęcia królowej Elżbiety II wręczającej odznaczenia w Pałacu Buckingham w długich, zakrywających nadgarstki rękawiczkach. Zdaniem wielu, dodatek, na który zdecydowała się monarchini, ma związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

We wtorek 3 marca królowa Elżbieta II wręczała w Pałacu Buckingham Ordery Imperium Brytyjskiego (przyznawane za działanie we wszystkich dziedzinach życia publicznego). Na tę uroczystość wybrała długie, białe, zakrywające nadgarstki rękawiczki.

Jak zauważają brytyjskie media, w tym "The Independent", monarchini zazwyczaj nie zakłada rękawiczek na tego typu uroczystości, a zwykle decyduje się na nie podczas oficjalnych spotkań z obywatelami. Sugerują tym samym, że w ten sposób królowa ma chronić się przed szalejącym na świecie koronawirusem. Na dowód przywoływane są zdjęcia królowej z podobnych okazji, na których widać, że królowa takich rękawiczek w Pałacu nie nosiła.

Pałac Buckingham nie odniósł się do tej pory do tych sugestii. Zaznaczono jednak, że postępuje on zgodnie z radami rządu w odpowiedzi na obawy związane z koronawirusem.

Jak przypominają tamtejsze media, osoby starsze są najbardziej narażone na zainfekowanie koronawirusem. Elżbieta II ma 93 lata.

W Wielkiej Brytanii potwierdzono dotychczas 51 przypadków zakażenia Covid-19. Na całym świecie odnotowano ponad 92 tys. osób chorych i ponad trzy tys. ofiar śmiertelnych.