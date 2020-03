Koronawirus. Księżniczka Beatrycze ogranicza ślubne plany

Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II, księżniczka Beatrycze, ze względu na koronawirusa ogranicza swoje plany ślubne i odwołała już planowane przyjęcie, które miało się odbyć w maju w Pałacu Buckingham - poinformowała w środę rodzina królewska.

Zdjęcie Księżniczka Beatrycze z narzeczonym Eduardo Mapellim Mozzim /Peter Byrne/Press Association /East News

Beatrice weźmie ślub z Edoardo Mapelli Mozzim 29 maja w kaplicy królewskiej w Pałacu św. Jakuba w Londynie. Po ceremonii, w ogrodach Pałacu Buckingham, miało się odbyć przyjęcie weselne wydane przez królową.

Plany jednak zmieniono po wydanym przez rząd zaleceniu dla wszystkich obywateli, by w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa unikali spotkań towarzyskich.

Jak oświadczył Pałac Buckingham, para jest świadoma potrzeby unikania niepotrzebnego ryzyka i w świetle zaleceń rządu zrewidowała swoje plany.

"Są oni szczególnie świadomi zaleceń rządu, zarówno w kwestii bezpieczeństwa starszych członków rodziny, jak i dużych zgromadzeń ludzi. Dlatego planowane przyjęcie w ogrodach Pałacu Buckingham nie odbędzie się. Para dokładnie rozważy zalecenia rządu, zanim zdecyduje, czy prywatny ślub może odbyć się przed małą grupą członków rodziny i przyjaciół" - napisano w oświadczeniu.

Królowa reaguje

We wtorek królowa ogłosiła, że odwołuje swoje doroczne przyjęcia w ogrodzie i udział w szeregu innych wydarzeń, ponadto w czwartek, tydzień wcześniej niż to było zaplanowane, uda się na okres wielkanocny do zamku w Windsorze pod Londynem.

Jak zapewnił Pałac Buckingham, te zmiany podjęto ze względu na to, by nie narażać monarchini na niepotrzebne ryzyko.

Dziewiąta w kolejce do tronu

31-letnia Beatrycze, dziewiąta w kolejce do tronu, jest wnuczką królowej oraz kuzynką książąt Williama i Harry'ego. We wrześniu ubiegłego roku zaręczyła się we Włoszech z 36-letnim Mapelli Mozzim, potentatem na rynku nieruchomości o angielsko-włoskich korzeniach.

Wesele Beatrycze i tak miało być znacznie skromniejsze niż ślub jej młodszej siostry Eugenii, która w 2018 r. poślubiła na zamku w Windsorze handlarza winem Jacka Brooksbanka. Skromniejsze plany były spowodowane kłopotami wizerunkowymi ojca Beatrycze i Eugenii, księcia Andrzeja, które wskutek znajomości z amerykańskim finansistą i pedofilem Jeffreyem Epsteinem ogłosił czasową rezygnację z wykonywania obowiązków publicznych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński