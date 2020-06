Koronawirus. Leki na nadciśnienie pomocne w leczeniu COVID-19

Powszechnie stosowane leki na nadciśnienie tętnicze krwi wbrew wcześniejszym obawom nie zwiększają ryzyka zakażenia koronawirusem. Z najnowszych badań wynika nawet, że mogą być one przydatne w leczeniu ciężkiej postaci COVID-19.

Zdjęcie Koronawirus; zdj, ilustracyjne /AFP

Specjaliści szpitala Huo Shen Shan w Wuhan twierdzą na łamach "European Heart Journal", że przebadali prawie 2,9 tys. pacjentów hospitalizowanych w lutym i marcu 2020 r. Przyznają, że początkowo obawiano się, że leki na nadciśnienie tętnicze krwi mogą zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Reklama

Najnowsza analiza badań nie potwierdza tych obaw. Autorzy badania uważają, że jakiekolwiek leki na nadciśnienie w sposób znaczący zmniejszają ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w porównaniu do pacjentów, którzy ich nie przyjmowali.

Takie działanie w największym stopniu wykazują inhibitory ACE oraz tzw. sartany (antagoniści receptora angiotensyny, ARB).

"Byliśmy zaskoczeni, że badania te nie potwierdziły naszej wcześniejszej hipotezy. Okazało się, że jest wręcz przeciwnie, szczególnie w przypadku inhibitorów ACE oraz sartanów" - powiedział współautor badania Fei Li ze szpitala Xijing w Chinach.

Leków tych nie wolno odstawiać

Specjalista zastrzega, że są to jedynie badania obserwacyjne, a nie randomizowane (z podwójną ślepą próbą), czyli o mniejszej sile dowodowej. Nie ma jednak wątpliwości, że pacjenci zażywający leki na nadciśnienie nie powinny ich odstawiać z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusami SARS-CoV-2, jeśli lekarz nie zaleci innej kuracji.

Takie są też zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA): nie wolno odstawiać leków na nadciśnienie tętnicze krwi. Podobne jest też stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kardiolodzy zwracają też uwagę, że osoby z nadciśnieniem, które nie jest leczone, dwukrotnie są zagrożeni zgonem z powodu COVID-19 i częściej wymagają zastosowania wentylacji.

Dr Luis Ruilope ze szpitala uniwersyteckiego w Madrycie podkreśla w komentarzu do badań chińskich specjalistów, że otwierają one drzwi do dalszych analiz, czy leki na nadciśnienie mogą być przydatne w leczeniu ciężkiej postaci COVID-19.