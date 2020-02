Koronawirus. LOT, Wizz Air i Ryanair na razie nie zmieniają rozkładów z Polski do Włoch

Linie lotnicze PLL LOT, Wizz Air i Ryanair latają do Włoch zgodnie z rozkładem - poinformowali przewoźnicy. Zaznaczyli, że monitorują sytuację związaną z epidemią koronawirusa i stosują się do zalecanych procedur.

Zdjęcie Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach /Robert Neumann /Agencja FORUM

Narodowy przewoźnik, PLL LOT obsługuje połączenia do Wenecji i Mediolanu. Jak powiedział Michał Czernicki, p.o. rzecznik prasowy LOT-u, polski przewoźnik na razie normalnie lata do Włoch. "Rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem, ale cały czas monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem" - zaznaczył.

"Wdrażamy bardzo restrykcyjne procedury"

Reklama

Biuro prasowe LOT zapewniło, że spółka zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji w skali globalnej, stąd "bezpieczeństwo pasażerów i członków załogi jest dla nas absolutnym priorytetem".

"Współpracujemy ściśle zarówno z polskim rządem i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, jak i z pozostałymi przewoźnikami lotniczymi, co pozwala nam na szybką wymianę informacji na temat sytuacji na poszczególnych rynkach. Wdrażamy bardzo restrykcyjne procedury krajowe i międzynarodowe, służące osiągnięciu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa" - dodano.

W związku z koronawirusem, polski przewoźnik zawiesił do 28 marca rejsy z Warszawy do Pekinu.

Zdjęcie Lotnisko Chopina w Warszawie / Maciej Łuczniewski / Reporter

Loty liniami Ryanair i Wizz Air

Swoich rejsów do Włoch nie odwołują też irlandzkie linie Ryanair oraz węgierski Wizz Air.

Olga Pawlonka z Ryanaira przekazała, że "wszystkie loty Ryanaira do Włoch odbywają się normalnie". "Będziemy na bieżąco reagować na wszelkie zalecenia i instrukcje ochrony zdrowia publicznego" - zapewniła. Irlandzki przewoźnik lata z Polski m.in. do Rzymu, Pizy, Bolonii, Rimini czy Neapolu.

Przedstawiciele węgierskiego Wizz Air, który lata m.in. z Polski m.in. do Mediolanu, Rzymu, Neapolu czy Bolonii, w przesłanym oświadczeniu podkreślili, że monitorują rozwój sytuacji w odniesieniu do koronawirusa i podjęli środki ostrożności zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Członkowie naszej załogi są regularnie informowani o sytuacji, a także zostali poinstruowani, jak rozpoznawać objawy koronawirusa. Mamy odpowiednie procedury czyszczenia samolotu w przypadku podejrzenia wystąpienia jakiejkolwiek choroby zakaźnej na pokładzie" - zapewniono.

Dodano, że odpowiednie procedury znają również zespoły obsługi technicznej przewoźnika oraz personel naziemny.

"Nie wystąpiły zakłócenia dotyczące lotów Wizz Air, jednak w przypadku spodziewanych zakłóceń, pasażerowie, których one dotyczą, będą o tym informowani bezpośrednio. Obecnie we Włoszech nie obowiązuje zakaz podróży lotniczych, więc nie oferujemy odszkodowania pasażerom, którzy chcą odwołać swoje loty" - dodał Wizz Air.

Koronawirus we Włoszech. Mieszkańcy szturmują sklepy 1 / 6 Włochy są zaniepokojone rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W niedzielę mieszkańcy tłumnie zjawili się w supermarketach w poszukiwaniu maseczek ochronnych i środków dezynfekujących. Kupowano także żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby. Źródło: AFP Autor: MIGUEL MEDINA / AFP udostępnij

Najgorsza sytuacja na północy Włoch

We wtorek włoska Obrona Cywilna poinformowała, że przypadki koronawirusa zanotowano w 20 z ok. 100 prowincji.

Najwięcej zachorowań zanotowano na północy kraju. Zmarło siedem osób, obciążonych innymi chorobami, a zachorowało blisko 300.

Obowiązkowy pomiar temperatury

Szef KPRM Michał Dworczyk informował, że od wtorku zostaje wprowadzony obowiązkowy pomiar temperatury dla osób, które wracają z zagrożonych kierunków. Wskazał przy tym, że te "dodatkowe czynności" związane są z dużymi ogniskami koronawirusa we Włoszech. Dodawał, że obecnie każda osoba przyjeżdżająca z zagrożonych kierunków otrzymuje SMS-a z informacją o działaniach, które powinna podjąć, jeśli jest zaniepokojona swoim stanem zdrowia.

Ponadto od niedzieli działa też strona www.gov.pl/koronawirus , informująca o podstawowych środkach ochronnych przeciwko wirusowi.

Koronawirus rozprzestrzenia się

Zgodnie z ostatnim dostępnym raportem WHO, datowanym na 24 lutego, na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach, gdzie w grudniu wybuchła epidemia, potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i odnotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono do tej pory ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech, Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgodny.