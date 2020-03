Koronawirus. ​LOT zmniejsza liczbę rejsów do Włoch i Korei

Ze względu na mniejsze zainteresowanie rejsami do Włoch i Korei, LOT zdecydował tymczasowo o zmniejszeniu liczby rejsów z Warszawy do Mediolanu i Seulu - poinformowała w poniedziałek spółka.

"Ze względu na mniejsze zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Włoch oraz do Korei, LOT podjął decyzję o tymczasowym dostosowaniu oferty w na tych kierunkach. Większość rejsów do Mediolanu i Wenecji obsługiwana będzie mniejszymi samolotami typu Embraer E170 oraz Embraer E175, a większe maszyny będą skierowane na inne kierunki" - poinformował w poniedziałek LOT.

Samoloty typu E170 mogą zabrać na pokład do 76 pasażerów, a E175 - do 82 podróżnych.

Dodatkowo, przewoźnik zmniejszy częstotliwość rejsów na trasie Warszawa - Mediolan. W drugiej połowie marca ich liczba zostanie zredukowana z trzech do dwóch rejsów dziennie. Obecnie LOT lata do Mediolanu trzy razy dziennie siedem dni w tygodniu.

Do Wenecji LOT lata raz dziennie siedem dni w tygodniu.

"Zmniejszy się również tymczasowo oferta z Budapesztu do Seulu - z trzech do dwóch częstotliwości tygodniowo oraz z Warszawy do Seulu - anulowane zostały pojedyncze rejsy" - przekazał LOT.

Przewoźnik obecnie wykonuje pięć rejsów tygodniowo na trasie Warszawa-Seul.

"Pasażerowie, których dotyczą zmiany, informowani są o nich na bieżąco, a ich bilety zmieniane na najbliższe dostępne połączenia. W razie wątpliwości związanych z rezerwacją biletów, prosimy o bezpośredni kontakt z LOT Contact Centre" - przekazała spółka.

LOT zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. "Pozostałe rejsy odbywają się zgodnie z planowanym rozkładem" - zapewnia LOT.

Epidemia koronawirusa

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2979 zgonów - podał w niedzielę GIS. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.