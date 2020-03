"Senat zajmie się szybko ustawą ws. koronawirusa, aby walczyć z zagrożeniem; pamiętajmy jednak, żeby pod hasłem walki z wirusem, nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich - na to zgody nie ma" - napisał we wtorek na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

O szybkie zwołanie dodatkowego posiedzenia Senatu apelowali politycy PiS, w tym wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).

Na wtorkowym briefingu w Senacie wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) poinformował, że po konsultacji z członkami Prezydium Senatu zapadła decyzja o zwołaniu dodatkowego posiedzenia izby w piątek o godz. 15.00. Z kolei wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) podała, że w czwartek nad ustawą debatować będzie senacka komisja zdrowia.

"Senat zajmie się szybko ustawą nt. koronawirusa (choć jeszcze tydzień temu senatorowie PiS nie chcieli o tym debatować!) aby walczyć z zagrożeniem. Pamiętajmy jednak, żeby pod hasłem walki z wirusem nie dopuścić do niezasadnego ograniczenia swobód obywatelskich - na to zgody nie ma" - napisał Grodzki we wtorek na Twitterze.

Ustawa ws. koronawirusa

Sejm w poniedziałek uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, siedmiu wstrzymało się od głosu.

Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza też rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń.

Zgodnie z ustawą, w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.