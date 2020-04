Koronawirus na Białorusi. Najnowsze dane

Na Białorusi wykryto do poniedziałku, 13 kwietnia, 2919 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku. Według oficjalnych danych, w ciągu ostatniej doby zmarły trzy osoby, co zwiększyło liczbę zgonów do 29.

"Zarejestrowano 2919 przypadków infekcji koronawirusem. W większości przebieg choroby ma formę lekką lub średnią" - poinformował resort zdrowia w poniedziałkowym komunikacie.

"Podłączenia do aparatów wspomagania oddychania wymaga 55 pacjentów" - podano. Za wyleczone uznano 203 osoby. 29 osób zmarło.

W niedzielę, 12 kwietnia, informowano o 2578 przypadkach zakażenia koronawirusem i 26 zgonach.