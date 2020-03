W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa litewski Kościół katolicki usunął wodę święconą z kropielnic w przedsionkach świątyń. Hierarchowie nie zalecają także całowania krzyża i relikwii. "Kościół współpracuje z państwem" - powiedział sekretarz generalny Konferencji Biskupów Litwy ks. Kestutis Smilgevicziu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /MONKPRESS /East News

"Ten środek zapobiegawczy obecnie jest konieczny" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej ks. Kestutis Smilgeviczius.

Reklama

Ks. Smilgeviczius przypomniał, że niedzielna msza święta jest obowiązkowa wyłącznie dla tych, którzy czują na siłach przyjść do świątyni. Dodał, że kościół na razie nie rezygnuje z udzielania komunii świętej, jednak wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia będzie rozważane wręczania komunii świętej do rąk.

"Kościół współpracuje z państwem" - zaznaczył ks. Smilgeviczius. Poinformował, że w świątyniach i parafiach zostaną umieszczone informacje o tym jak zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Rząd Litwy ogłosił sytuację nadzwyczajną

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie COVID-19 rząd Litwy już przed dwoma tygodniami ogłosił w kraju sytuacją nadzwyczajną. Ułatwia to m.in. wykorzystywanie rezerwy państwowej do zarządzania kryzysem i nabywanie potrzebnych środków bez ogłaszania przetargów publicznych; wydano także zalecenie, by zrezygnować z organizowania imprez masowych.

Litewski Sejm odwołał do 30 kwietnia wszystkie zaplanowane w budynku parlamentu wydarzenia, w tym uroczystości z okazji 30-lecia niepodległości, które miały się odbyć w środę 11 marca z udziałem delegacji zagranicznych.

Na Litwie odnotowano na razie tylko jeden przypadek zainfekowania koronawirusem.