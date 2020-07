Koronawirus na świecie. Austria: Władze wstrzymują przyloty z Bałkanów i Egiptu

Austriacki rząd ogłosił we wtorek (14 lipca) zawieszenie co najmniej do końca tego miesiąca przylotów do Wiednia z Serbii, Albanii, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii oraz z Egiptu. Ma to zapobiec dalszemu przywlekaniu wirusa do Austrii.

Zdjęcie Władze Austrii zawiesiły przyloty z krajów bałkańskich i Egiptu. /Lisi Niesner /Agencja FORUM

"Nie chcemy ryzykować - powiedział minister zdrowia publicznego Rudolf Anschober. "Wprowadzamy te środki w obliczu wzrostu liczby zakażeń w tych krajach" - stwierdził.

Wcześniej Austria zawiesiła wszystkie przyloty z Białorusi, Chin, Wielkiej Brytanii, Iranu, Portugalii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.

W ostatnich dniach w Austrii nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem. Wiele z nich dotyczy osób, które wróciły z wakacyjnego wypoczynku na Bałkanach lub w krajach zachodniej Europy.

8 lipca rząd Austrii ogłosił ostrzeżenie przed podróżowaniem do Rumunii, Bułgarii i Mołdawii oraz polecił wzmocnić kontrolę wschodniej granicy państwa. Natomiast od 1 lipca ostrzeżenie takie obowiązuje w odniesieniu do sześciu krajów Bałkanów Zachodnich - Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogóry i Serbii.