Drastycznie wzrosła liczba zainfekowanych Covid-19 w Hiszpanii. Sześć nowych przypadków zakażenia wykryto w Rosji. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do dziewięciu, natomiast w Wielkiej Brytanii - do dwóch.

W Hiszpanii w ciągu niespełna czterech godzin liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w piątek o 70 osób. Łącznie zainfekowanych Covid-19 jest już ponad 350 osób, pięciu pacjentów zmarło - poinformował szef rządowego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków (CCAES) Fernando Simon.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Simon, od rana do popołudnia w piątek liczba zainfekowanych koronawirusem zwiększyła się o co najmniej 70 osób.



Przypomniał, że przed godz. 9 służby sanitarne Hiszpanii informowały, że badania na obecność Covid-19 dały 280 pozytywnych wyników. “Testy te nie gwarantują jednak, że badana osoba nie nabawiła się w ostatnim czasie koronawirusa, a choroba wkrótce się nie ujawni" - powiedział Simon.

Szef CCAES wyraził przekonanie, że w najbliższych godzinach może wzrosnąć liczba zainfekowanych, z uwagi na liczne przypadki osób z objawami Covid-19. Dodał, że czterech chorych na koronawirusa opuściło już hiszpańskie szpitale.

Simon przypomniał, że wśród pięciu dotychczasowych śmiertelnych ofiar koronawirusa w Hiszpanii są pacjenci w wieku emerytalnym: od 69 do 99 lat.

W piątek rano ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło dwa nowe zgony z powodu koronawirusa. Ostatnimi ofiarami epidemii są 87-letni pacjent szpitala w Saragossie, a także 76-letni mieszkaniec jednego z madryckich domów spokojnej starości.

Najwięcej osób zakażonych koronawirusem w Hiszpanii znajduje się na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Walencji, Katalonii, Andaluzji oraz Kraju Basków.

Rosja: Sześć nowych przypadków koronawirusa

W Rosji wykryto sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym pięć w Moskwie. Wszystkie dotyczą osób, które przyjechały z Włoch - poinformował w piątek specjalny sztab powołany w związku z epidemią. Stan chorych oceniany jest jako zadowalający.

Osoby, u których wykryto wirusa zostały odizolowane. Choroba przebiega u nich w lekkiej formie. Wszyscy, którzy się z nimi kontaktowali są pod obserwacją lekarską - podano w sztabie. Poza pięcioma osobami w Moskwie szósty zakażony pacjent znajduje się w Niżnym Nowogrodzie.

Władze Moskwy w czwartek wieczorem wprowadziły stan podwyższonej gotowości w ramach starań o nierozprzestrzenianie się koronawirusa. Osoby przybyłe z Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Niemiec i Hiszpanii powinny zgłaszać swoje dane kontaktowe i odizolować się w domach na dwa tygodnie. Pracodawcy z Moskwie zobowiązani zostali do zorganizowania w miejscach pracy mierzenia temperatury u pracowników.

W piątek stołeczny wydział państwowego urzędu Rospotriebnadzor, odpowiedzialnego za kwestie sanitarne, ogłosił listę 11 krajów, po powrocie z których Rosjanie powinni przestrzegać przepisów dotyczących izolacji. Znalazły się wśród nich - oprócz krajów podanych w czwartek - także Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Norwegia i USA.

Wielka Brytania: Druga ofiara śmiertelna

Druga osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawisusa - podało w piątek radio LBC. Ofiarą jest pacjent w wieku osiemdziesięciu kilku lat, który miał też inne problemy zdrowotne.

Jak podało radio LBC, lekarze w szpitalu w Milton Keynes w środkowej Anglii, czekają obecnie na potwierdzenie, czy faktycznie przyczyną zgonu był wirus Covid-19. Lekarze, którzy zajmowali się pacjentem, mają poddać się izolacji, zaś oddział, gdzie doszło do zgonu przechodzi obecnie odkażanie.

Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Wielkiej Brytanii jest kobieta w wieku siedemdziesięciu kilku lat, która w środę zmarła w szpitalu w Reading na zachód od Londynu. Ona również cierpiała wcześniej na inne schodzenia.

Według podanego w czwartek po południu bilansu, dotychczas w Wielkiej Brytanii potwierdzono 161 przypadków koronawirusa, z czego 18 osób już zwalczyło chorobę.



Francja: Wzrosła liczba ofiar wirusa

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do dziewięciu, zdiagnozowano też 154 nowe przypadki zakażenia; w sumie już 577 osób zostało zainfekowanych koronawirusem - poinformowało w piątek francuskie ministerstwo zdrowia i solidarności.

Rząd przygotowuje się do wprowadzenia 3. stadium środków prewencyjnych, co może oznaczać - jak wyjaśnia AFP - zawieszenie transportu publicznego, ograniczenie zgromadzeń i zamykanie kolejnych szkół. Kroki takie mogą być podejmowane stopniowo, lub od razu na wielką skalę. Specjalista od chorób zakaźnych profesor Jean-Francois Delfraissy ocenia, że 3. stadium gotowości może zostać wprowadzone za kilka dni, a najpóźniej za dwa tygodnie.

Według ministra edukacji Jean-Michela Blanquer około 150 szkół zostało zamkniętych i blisko 45 tys. uczniów pozostaje w domach; ponadto 100 szkół będzie zamkniętych od soboty w departamencie Górnego Renu na wschodzie Francji.

W czwartek resort podał, że wykryto nowe ognisko zakażenia w departamencie Doliny Oise w centralnym regionie Ile-de-France.

Przypadki wirusa stwierdzono też w departamentach zamorskich Francji - w Gujanie Francuskiej i na Gwadelupie.