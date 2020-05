Od początku pandemii na całym świecie zaraziło się już ponad 4,5 mln osób. Takie są najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Według tego samego źródła, ponad 300 tys. osób zmarło.

Zdjęcie Jest już ponad 4,5 mln zakażeń koronawirusem na całym świecie /JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP /AFP

4 500 476 - dokładnie tyle jest obecnie osób, które zostały zakażone SARS-CoV-2 i są oficjalnie ujęte w statystykach Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. 304 835 z nich zmarło.



Reklama

Ostatnie oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na ten temat, w ubiegłym tygodniu - gdy liczba przypadków przekroczyła 4 iliony - mówiło o tym, że w Europie największe tempo wzrostu zachorowań jest w Rosji, gdzie każdego dnia przybywało średnio 10 tys. zakażeń.



Rosja wyprzedziła ostatnio Francję i Niemcy w liczbie zakażeń.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega również, że COVID-19 rozprzestrzenia się w Afryce. Jeśli pandemii nie uda się tam powstrzymać, to zdaniem ekspertów koronawirus w ciągu roku zaatakuje na kontynencie afrykańskim od 29 do 44 mln ludzi oraz uśmierci od 83 do nawet 190 tys. ludzi.