​Koronawirus na świecie. Liczba przypadków rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa rośnie na świecie o ponad 100 tys. dziennie - alarmuje CNN. W wielu krajach liczba nowych przypadków podwaja się co tydzień.

Zdjęcie Rdzenny mieszkanie Ameryki Południowej poddawany testowi na koronawirusa /RAPHAEL ALVES /PAP/EPA

W kwietniu liczba nowych przypadków na świecie ani razu nie przekroczyła progu 100 tys. na dobę. Jednak już od 21 maja tylko pięć razy dzienny przyrost liczby potwierdzonych zakażeń był niższy niż 100 tys. - informuje CNN, powołując się na dane Uniwersytetu Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ostatniego tygodnia liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na świecie przyrastała średnio powyżej 100 tys. każdego dnia. 3 czerwca potwierdzono ich ponad 130 tys.

Reklama

Wzrost liczby przypadków może być spowodowany rosnącą zdolnością badania osób z podejrzeniem zakażenia i badań przesiewowych. Tym niemniej, w wielu krajach ta prawidłowość nie ma zastosowania z powodu niedostatku testów.

Kraje przyjmowały różne strategie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przyrost nowych zakażeń zwolnił w wielu panstwach, które zostały mocno dotknięte na wczesnym etapie pandemii (Chiny, Wielka Brytania, USA, Włochy, Hiszpania i Francja). W innych miejscach globu epidemia dopiero nabiera tempa. Dane z Libii, Iraku, Ugandy, Mozambiku i Haiti pokazują, że liczba wykrywanych przypadków podwaja się co tydzień, a w Brazylii, Indiach, Chile, Kolumbii i RPA co dwa tygodnie.

Fatalna sytuacja w obu Amerykach

Duży problem stanowią nadal obie Ameryki. Przez kilka tygodni, według danych Uniwersytetu Hopkinsa w Baltimore, liczba przypadków zgłaszanych każdego dnia w państwach obu Ameryk była wyższa niż we wszystkich pozostałych krajach świata razem wziętych.

"Obawiamy się szczególnie o Amerykę Środkową i Południową, gdzie w wielu krajach obserwujemy przyspieszenie epidemii" - stwierdził szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dr Mike Ryan, jeden z dyrektorów wykonawczych organizacji stwierdził, że nie uważa, aby te regiony osiągnęły już szczyt transmisji wirusa. Jak podkreśla CNN, procentowy udział zgonów w Ameryce Południowej i na Karaibach w ogólnoświatowej liczbie zgonów z powodu koronawirusa rośnie.

W czwartek (4 czerwca) Brazylia odnotowała 30 tys. nowych przypadków, co sprawiło, że łączna liczba zakażonych wzrosła w kraju do 615 tys. Potwierdzone zostały też 1 473 zgony z powodu SARS-CoV-2, co sprawiło, że łączna liczba zmarłych przekroczyła 34 tys. Najnowsze dane stawiają Brazylię na drugiej pozycji wśród krajów dotkniętych koronawirusem. Wyprzedzają ją tylko Stany Zjednoczone, gdzie potwierdzono blisko 1,9 mln. przypadków zakażenia i ponad 109 tys. przypadków zgonu.

Władze 214 krajów zgłosiły łącznie 6,6 mln potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 i ponad 391 tys. przypadków śmierci z powodu zakażenia koronawirusem - wylicza CNN. Rzeczywiste liczby są jednak z pewnością większe. Infekcje o lekkim lub bezobjawowym przebiegu zwykle nie są rozpoznawane i nie trafiają do statystyk.